"منخفض" من السماء يقلب أجواء بغداد (صور)

2023-11-15 08:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تأثرت العاصمة بغداد ومناطق الفرات الأوسط، بمنخفض جوي جديد، ما تسبب بتساقط أمطار متباينة الغزارة من منطقة لأخرى.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، أجواء بغداد صباح الأربعاء، حيث الهواء النقي و رائحة الشتاء، بعد توقف يبدو مؤقتاً لتساقط المطر.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال يومي الأربعاء والخميس، تؤدي إلى تساقط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، نتيجة منخفض جوي قادم من البحر الأحمر.

بدوره، أشار المتنبئ الجوي صادق عطية، إلى أن "درجات الحرارة في العراق ستكون متذبذبة ما بين ارتفاع وانخفاض بسبب تأثير عبور المنخفضات الجوية خلال هذه الأيام وهذا يسبب اختلافا في تأثير الكتل الهوائية على البلاد".

وتوقع عطية، خلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تشهد البلاد قبل نهاية الأسبوع المقبل، وبعد تأثير الحالة الجوية الثانية، انخفاضاً واضحاً بدرجات الحرارة، خصوصا في مناطق وسط وغرب وشمال البلاد".

ويوم الاثنين الماضي، أطلق عطية، جملة تحذيرات من أجواء العراق، خلال الأيام الأربعاء والخميس والجمعة، وذلك بعد ترجيحات باجتياح سحب "سوبر سيل" العملاقة لسماء البلاد.