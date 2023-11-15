البنك المركزي يصدر موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية لاستيراد الدولار الأمريكي

2023-11-15 10:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، موافقات رسمية لثلاث مصارف أهلية لاستيراد الدولار الأمريكي.

وقال مصدر حكومي لـ"بغداد اليوم"، إنه "خلال اليومين الماضيين، اصدر البنك المركزي موافقات رسمية لثلاث مصارف اهلية عراقية لاستيراد الدولار الامريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل الى (100) مليون دولار علما ان شحنة احد المصارف قد وصلت فعليا للعراق".

واوضح المصدر أنه "هناك طلبات من مصارف اخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".

وأكد المصدر أن "المصرف العراقي للتجارة (التي بي آي) يجري مناقشات مهمة حاليًا مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل الى 120 مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الايام القليلة القادمة".