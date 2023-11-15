2023-11-15 10:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

وزيرة الهجرة تعلن عودة (111) نازحاً من مخيمات السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في صلاح الدين

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، عودة (111) نازحاً من مخيم عربت في محافظة السليمانية إلى مناطق سكناهم الأصلية في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي.

وأكدت السيدة الوزيرة، أن "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لملف عودة النازحين طوعياً إلى مناطقهم الاصلية، فضلاً عن توفير كافة التسهيلات لهم ومتطلبات العيش الكريم للأسر العائدة"، مشيرة إلى أن "فرق الوزارة الميدانية مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة الطوعية بالتنسيق مع الحكومات المحلية".