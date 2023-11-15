إعادة انتشار ونقل أسلحة.. الفصائل تتأهب لضربات أمريكية إسرائيلية على الحدود

2023-11-15 10:34:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفادت مصادر إعلامية، يوم الأربعاء، بأن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إجراء عمليات إعادة تموضع جديدة في مناطق نفوذها على الحدود العراقية السورية.

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عن المصادر قولها إن "الميليشيات الموالية لإيران أعادت تموضعها في مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور عند الضفاف الغربية لنهر الفرات".

وأضافت أن الفصائل المسلحة قامت بتغيير مواقع ومقرات في محيط الميادين وأطراف البوكمال بالإضافة لمدينة دير الزور، ونقلت أسلحة وذخائر لأماكن أكثر تحصيناً".

وأوضحت المصادر، أن هذه المتغيرات جاءت وفقاً لأوامر من قيادة الفصائل، تحسباً لضربات جديدة من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، ولاسيما بعد الضربات الأخيرة التي تعرضت لها قبل أيام قليلة.

وكانت الولايات المتحدة، قد وجهت منتصف الليل الأحد الماضي، ضربتين جويتين هي الثالثة، في محيط مدينة الميادين بريف دير الزور، قالت إنها استهدفت منشأة للحرس الثوري، رداً على هجمات صاروخية ومسيرات تطال القواعد العسكرية في سوريا والعراق.