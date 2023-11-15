بالصور.. وفد ايراني اقتصادي يصل الى بغداد للتباحث في انشاء مدن صناعية حدودية

2023-11-15 10:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

{اقتصادية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن وصول وفد ايراني برئاسة وكيل وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني الى العراق لاجراء مباحثات مع الجانب العراقي في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة التي يترأسها وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري وعضوية المدراء العامون في وزارات التجارة والصناعة والنقل والخارجية والمالية ونائب محافظة واسط .