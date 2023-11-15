مفاتيح كاساس تحفز أسود الرافدين بانطلاقة تصفيات المونديال

2023-11-15 12:01:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يبحث المنتخب العراقي عن حصد العلامة الكاملة في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، من بوابة ضيفه الإندونيسي.

ويلتقي المنتخبان غدا الخميس بملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا فيتنام والفلبين.

وستكون لهذه المواجهة الافتتاحية أهمية كبيرة لمنتخب العراق، في حسم اللقاء الأول، خاصة أنه يأتي بعد مرحلة التجديد في قائمة أسود الرافدين، واعتماده على المحترفين في أوروبا بنحو 70% من تشكيله الأساسي.

كما ستقام المباراة في ملعب البصرة الدولي، الذي يعود مجددا لاستضافة مباريات التصفيات المونديالية، بعد أن سبق له استقبال هونج كونج بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

مفاتيح كاساس

يمتلك المدرب الإسباني خيسوس كاساس في قائمته الكثير من العناصر القادرة على صنع الفارق، في مقدمتها جناح القوة الجوية ووصيف هدافي دوري أبطال آسيا حاليا علي جاسم (4 أهداف).

وفي خط الوسط، يوجد خليط من المحليين والمحترفين أصحاب المستويات الثابتة مثل أمجد عطوان، أمير العماري، إبراهيم بايش، حسن عبد الكريم.

وفي المقدمة، يمتلك كاساس أكثر من ورقة رابحة: مهاجم القوة الجوية أيمن حسين، وهداف الشرطة مهند علي "ميمي" إضافة للمحترفين في إنجلترا والسويد علي الحمادي وباشانج عبد الله.

غيابات بالجملة

يفتقد المنتخب العراقي أمام إندونيسيا المقررة غدا الخميس، وأيضا ضد فيتنام في 21 من الشهر الجاري عدة أسماء رنانة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية.

وسيكون محترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال، العنصر الأبرز لعدم تواجده في البصرة وهانوي، لعدم دخوله في أجواء المباريات الرسمية بعد رحلة طويلة من العلاج والتأهيل البدني.

وتعرض مدافع أبها السعودي سعد ناطق لإصابة طفيفة في المباراة الأخيرة لفريقه أمام اتحاد جدة، ليغيب عن لقاء إندونيسيا، فيما لم تتضح بعد ملامح مشاركته في اللقاء الثاني.

وتعرض المحترف في الدوري النرويجي دانيلو السعيد لإصابة بالقدم قبل توجه إلى البصرة، ليتم تأكيد غيابه.

بينما تم الإعلان سابقا عن غياب جناح الشرطة أحمد فرحان عن المواجهة لذات السبب، وبالتالي سيلعب أسود الرافدين أول مباراتين من دون وجود أجنحته الطائرة السعيد وفرحان.

سجل اللقاءات

يتفوق العراق تاريخيا على إندونيسيا، ففي اللقاءات الـ4 بينهما تغلب أسود الرافدين في 3 وتعادلا مرة.

وتعادل المنتخبان 1-1 في المواجهة الأولى بينهما في مارس/آذار 1973 لحساب التصفيات المؤهلة لمونديال 1974 (مجموعة آسيا وأوقيانوسيا) وأقيمت في أستراليا بطريقة التجمع.

وفي المباراة الثانية ضمن التصفيات نفسها فاز العراق (3-2).

وفي تصفيات كأس آسيا عام 2013 فاز العراق 1-0 ذهابا في دبي، ثم 2-0 إيابا في إندونيسيا.

المصدر : موقع كورة



