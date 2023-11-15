فواتير نظيفة بعناوين مزورة.. أهم طرق تهريب النفط من كردستان بأسعار "بخسة"

2023-11-15 12:14:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تحدث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، حول طرق واساليب تهريب النفط ومشتقاته من كردستان الى ايران وتركيا.

وكتب المرسومي على حسابه الشخصي في منصة "فيسبوك" وتابعته "بغداد اليوم": "يتم إرسال نحو 600 صهريح محمل بالنفط الأسود إلى عبر منفذ برويزخان ومنها تتجه إلى إيران ثم إلى ميناء( بندر عباس) ومن هناك إلى الأسواق العالمية" .

وأضاف، انه "يتم نقل النفط الخام والقير إلى إيران أيضا اذ يتم تحميل النفط من حقول (حصيرة، جيا سورخ وشيواشوك)، عبر الصهاريج التي تعبر الحدود من منفذ برويزخان إلى إيران، والجزء الاخر تحمل منتجات مصافي(كار ولاناز)".

وأكمل: "يتم نقل النفط الأسود والقير إلى تركيا عبر منفذ ( باشماخ ) ومن هناك إلى تبريز في إيران ومن ثم إلى تركيا، وأحيانا يتم إرسال النفط من منفذ (حاج عمران) إلى إيران" .

واختتم المرسومي تدوينته بالقول، إنه "إلى جانب تصدير النفط الاسود ومخلفات المصافي، يباع أيضا النفط الخام، ويتم تصديره باسم النفط الأسود، يؤخذ مباشرة من الحقول أومن المصافي، ويرسل إلى إيران، ويباع من الحقول مباشرة الطن الواحد بـ( 460 دولارا) أي (61) دولارا للبرميل، ومن ثم يتم تنظيم المنافيست لكل طن بـ(50 دولار).