عماد محمد: واجهنا سوريا في النجف لرفع الحظر

2023-11-15 12:38:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أكد المدير الفني لمنتخب شباب العراق عماد محمد، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أن المنتخب حقق انتصار معنوي على نظيره السوري.

وقال محمد في تصريحات صحفية، إن "الفوز معنوي على الشقيق السوري، والأداء هو الأهم في مثل هذه المباريات التحضيرية".

وأضاف: "راض عن المستوى الذي قدمه اللاعبون، ولدينا الأفضل في الفترة المقبلة. بمرور الوقت سيصبح هذا المنتخب أفضل فنيا وبدنيا".

وأوضح: "اخترنا محافظة النجف لمعسكرنا التدريبي من أجل المساهمة في رفع الحظر عن بقية ملاعب العراق"، لافتاً الى أن "هذا الفوز يحفز لاعبيه على استمرار النتائج الإيجابية قبل الشروع بتصفيات كأس آسيا للشباب 2024".

وختم بالقول: "اتحاد الكرة يعمل على توفير جميع متطلبات النجاح لجميع المنتخبات الوطنية ومنها منتخب الشباب، الذي نسعى لتطويره من أجل التأهل لنهائيات كأس آسيا".

وحقق شباب العراق الفوز على سوريا (2-1) في أولى المباريات التحضيرية بمعسكر مدينة النجف.

يذكر أن المنتخب العراقي للشباب سيلتقي ضيفه السوري في ودية ثانية يوم 17 من الشهر الجاري بالملعب ذاته.





المصدر: كوورة



