2023-11-15 14:26:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتلَّ العراق المرتبة الـ 23 من بين 30 دولة المصنفة بأعلى بلدان العالم فسادا مع اقتراب حلول العام 2024 ونهاية العام الحالي.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلة ceoworld الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "الفساد لا يزال يمثل تحديا دائما في جميع أنحاء العالم والذي يلوث نسيج المجتمعات، وبينما نقف على أعتاب العام 2024، أصبح العالم عبارة عن فسيفساء من الدول التي تتصارع مع قضية الفساد المنتشرة وتتحمل كل منها ثقل تأثيرها على الحكم والاقتصاد والهياكل الاجتماعية".

وأضافت المجلة الأمريكية "بينما نستكشف هذه المناطق المضطربة، يصبح من الواضح أن مكافحة الفساد تتطلب أكثر من مجرد تدابير عقابية - فهي تتطلب تحولات منهجية، وقيادة أخلاقية، وتمكين المجتمعات".

وأوضحت المجلة، أن البلدان ذات أعلى نسبة بالفساد مع اقتراب 2024 جاءت الصومال أولاً ، وقد تصدرت القائمة باعتبارها واحدة من أفقر دول العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 544 دولارًا، تليها سوريا وسط صراعات طويلة الأمد، تواجه سوريا ظروفاً مدمرة، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 533 دولاراً، وجاءت جنوب السودان ثالثا حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 326 دولارًا.

هذا وجاءت فنزويلا الغنية بالنفط رابعا بناتج محلي إجمالي منخفض للفرد يبلغ 3052 دولارًا، فقد أكد التقرير أن الفساد داخل الحكومة بفنزويلا يسبب اضطرابات سياسية.

وجاءت السودان بالمرتبة الـ 19 وارتفعت فيها مستويات الرشوة في اجهزة انفاذ القانون، وحلت لبنان في المرتبة الـ 28 وتواجه بيروت اسوأ ازمة مالية على الإطلاق نتيجة الفساد داخل النظام المصرفي.

وبحسب المجلة الأمريكية، فقد تذيلت غواتيمالا، وجمهورية إفريقيا الوسطى دول العالم في الفساد.