2023-11-15 14:31:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن وصول وفد ايراني برئاسة وكيل وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني الى بغداد لاجراء مباحثات في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة.

واكد وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوفد وضمن منهاج الزيارة الذي أعدته الوزارة نفذ زيارة الى مواقع المدن الحدودية في جصان وزرباطية التي من المقرر انشاء مدينة صناعية مشتركة واخرى حرة عليها وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير التجارة البينية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار الجابري الى أن "المباحثات مع الوفد الايراني ستتضمن اقامة ورش عمل مشتركة والتي ستتناول عرض تقديمي من قبل مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة واخر من قبل رئيس هيئة المدن الصناعية الايراني بالاضافة الى الجلسات الحوارية بين المشاركين".

وأشار الجابري الى أن "الوفد الايراني سيجري كذلك لقاءات مع الجهات العراقية في الوزارات والهيآت المعنية".







