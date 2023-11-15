ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 93% في مزاد المركزي العراقي

2023-11-15 14:32:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، بنسبة 93% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 210 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 225 مليوناً و962 ألفاً و123 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات والتي بلغت 210 ملايين و252 ألفاً و123 دولاراً مرتفعة بنسبة 93% عن المبيعات النقدية البالغة 15 مليوناً و710 آلاف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 87 شركة.