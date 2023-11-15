2023-11-15 14:38:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنح الكرادة، اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق احد الاشخاص الذي قام بتهكير شاشة اعلانية في منطقة الكرادة خلال شهر آب الماضي.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المتهم قام بتهكير احدى الشاشات الاعلانية في منطقة الكرادة وبث مشاهد مخلة بالحياء والذوق العام".

وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 403 من قانون العقوبات".

وفي (20 آب 2023)، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال المتهم باختراق شاشة عرض في ساحة عقبة بن نافع بالعاصمة بغداد وبث فلم إباحي للعامّة من خلالها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهم قام بتهكير إحدى شاشات العرض في العاصمة بغداد وبث مواد مخلة بالآداب".

وبحسب التحقيقات الأولية معه، أكد المتهم أنه أقدم "على هذا الفعل اللا أخلاقي بسبب مشاكل مادية مع صاحب الشركة المالكة لشاشة العرض".

وتم تدوين أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى المحكمة لتصديق أقواله قضائياً.

وأفاد مصدر أمني بأن "المتهم كرار حسين زبون وهو من سكنة الكرادة يعمل في نصب الشاشات وبنفس شركة بروميدا المالكة للشاشة هو من قام ببث المقطع بسبب خلاف مالي مع مدير الشركة".

وفُوجئ أهالي بغداد، بعرض "فلم إباحي" عبر إحدى الشاشات الإعلانية الضخمة في ساحة عقبة بن نافع بمنطقة الكرادة، نتيجة عملية اختراق.

وأثار الحادث استياء السكان وسخرية آخرين، كما دفع الجهات المعنية إلى إطفاء تام لجميع شاشات العرض الإعلانية في العاصمة العراقية مؤقتاً.