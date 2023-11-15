2023-11-15 15:48:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات، فيما رفع النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الجلسة الاستثنائية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب صوت على رئيس الادعاء العام القاضي نجم عبدالله احمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة".

وأضافت "كم انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019"، مشيرة الى "رفع الجلسة المنعقدة اليوم".

وكان مجلس النواب العراقي قد عقد جلسة استثنائية، اليوم، ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الثانية / الفصـل التشريعي الثاني برئاسة النائب الاول لرئيس مـجـلـس الـنـواب محسن المندلاوي، وحضور 172 نائباً.