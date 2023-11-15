2023-11-15 15:52:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، (15 تشرين الثاني 2023)، وجود تقدم كبير لأجهزة الدولة في إدارة الازمات والكوارث ومتابعة الاشاعات.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، ان "أجهزة الدولة المختلفة أصبحت لها الخبرة الكافية في الازمات والكوارث، وهناك لجان وزارية مختلفة تهتم بهكذا قضايا، كما ان هناك متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة لمتابعة الاشاعات المضللة والقبض على المسؤولين عن ترويج تلك الاشاعات".

وأكد تقي ان "مع اقتراب كل عملية انتخابية، ستكون هناك الكثير من الاشاعات المضللة بهدف ضرب العملية الانتخابية وزعزعة الاستقرار، وحتى قضية ارتفاع سعر صرف الدولار مرتبط بشكل كبير ببعض الاشاعات، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية سوف تتابع هذا الامر وتحاسب المسؤولين عنها، وهي تحقق نجاحات كبيرة بهذا المجال طيلة الفترة الماضية".

وفي الثامن من الشهر الجاري ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مركز الكوارث ومكافحة الشائعات في مجلس الأمن الوزاري، فيما وجه بالعمل على مكافحة الشائعات والأخبار الملفقة والرد عليها عبر القنوات الرسمية.

وبحسب بيان للناطق العسكري، تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه: "شهد الاجتماع مناقشة الهيكلية المقترحة لمركز إدارة الأزمات والكوارث، الذي يهدف إلى بناء منظومة وطنية لهذا الغرض، وتوحيد الجهود بين جميع الوزارات المعنية في هذا المجال؛ للاستجابة الفورية والسريعة لأي طارئ.