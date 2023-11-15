الحلبوسي عن قرار إقالته: المحكمة الاتحادية خالفت الدستور وهذا أمر خطير

2023-11-15 15:53:07 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس حزب تقدم، رئيس مجلس النواب العراقي المعزول، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أن المحكمة الاتحادية خالفت الدستور بإصدارها قرار إنهاء عضويته من البرلمان "وعملت على تعديل دستوري دون أن يعرض على الشعب، وباتت تتدخل الآن في كل شيء خارج صلاحياتها"، عادّاً ذلك "أمراً خطيراً"، ودعا للكف عن "التهم التي تلقى جزافاً على السياسيين، حيث أدفع ضريبة هجوم إعلامي غير طبيعي"