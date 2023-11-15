السوداني يؤكد للحلبوسي: أهمية الركون إلى الحوار

2023-11-15 16:06:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب السيد محمد ريكان الحلبوسي.





وجرى، خلال اللقاء، بحث آخر التطورات السياسية، والعمل على إدامة الاستقرار السياسي.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية الركون إلى الحوار وحل جميع الإشكالات المستجدة، من خلال التواصل بين القوى السياسية التي تمثل الركيزة الأساسية للعملية السياسية.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

15-تشرين الثاني-2023