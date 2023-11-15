وزير الداخلية يوجه بإعادة تأهيل مراكز تدريب الشرطة والارتقاء بالبنى التحتية

2023-11-15 16:30:08 - المصدر: الفرات نيوز



=================

برعاية وحضور وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، أقامت وزارة الداخلية مؤتمرها التدريبي السنوي بحضور الكادر المتقدم للوزارة والضباط المختصين بالجانب التدريبي، واستطلع المؤتمر الجانب التدريبي الذي من شأنه رفع كفاءة وفاعلية العاملين ضمن قوى الأمن الداخلي وتزويدهم بالمعارف العسكرية والشرطوية والأمنية والعلمية والقانونية والإدارية الحديثة، فيما تم عرض ايجاز خاص عن عمل مديريات التدريب في الوزارة، كما ناقش المؤتمر المعوقات التي تواجه العمل والوقوف على معالجتها. وناقش المؤتمر الخطط المستقبلية والبرامج التدريبية.

وأكد السيد الوزير أن الإعداد الجيد للضباط والمنتسبين سيكون عاملاً مهماً في القضاء على الفساد، مشدداً على ضرورة إعادة تأهيل مراكز تدريب الشرطة والارتقاء بالبنى التحتية ورفدها بملاكات تعليمية جيدة لتكون قادرة على تخريج منتسبين ذوي كفاءة عالية، ووجه سيادته قيادات الشرطة بالمتابعة الحثيثة لمراكز التدريب التابعة لهم، ورسم خطة تدريبية لعام 2024 لجميع الدوائر، مؤكداً أيضاً على التخطيط الجيد لاحتياجات الدورات المطلوبة وتطوير مناهج التدريس، فضلاً عن تجديد التمارين والفعاليات لرفع مستوى جاهزية القوات القتالية والاهتمام باللياقة البدنية بمراكز التدريب.