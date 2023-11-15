أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

2023-11-15 16:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عاودت أسعار الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواقبغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 158000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158900 دينار مقابل 100 دولار.