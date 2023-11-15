السوداني يؤكد للمندلاوي أهمية الحوار بين القوى وحل الإشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور

2023-11-15 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن علي المندلاوي.

وجرى ،خلال اللقاء، البحث في آخر التطورات على الساحة السياسية، وسبل تعزيز التفاهمات الوطنية، بما يسهم في استدامة الاستقرار، وأهمية تكامل العمل التشريعي والتنفيذي؛ لدعم أهداف البرنامج الحكومي.

وأكد السيد السوداني أهمية التواصل والحوار بين جميع القوى السياسية، وحل جميع الإشكالات بما لا يتعارض مع القانون والدستور.

