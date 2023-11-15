رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تسهيل إجراءات الضمان الاجتماعي لكافة الشرائح

2023-11-15 17:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 في قصر بغداد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي.

وجرى خلال اللقاء، بحث جملة من المواضيع والملفات المتعلقة بضمان تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة الاستجابة للحالات الإنسانية وتعزيز الحماية والدعم الاجتماعي للمواطنين وتقديمها بشكل أكثر فاعلية وشمولية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تسهيل إجراءات الضمان الاجتماعي لكافة الشرائح التي ينص عليها قانون هيئة الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاهتمام برعاية ذوي الدخل المحدود والعمل على إيجاد آليات محكمة لمنع تشغيل الأطفال وإجبارهم على الأ‌عمال الشاقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الوزارة في رعاية الطبقات محدودة الدخل.

بدوره، أعرب الوزير الأسدي عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على توجيهاته القيمة، مقدماً لفخامته شرحاً موجزاً عن الأدوار المهمة للوزارة والتي تعمل وفق منطلقات تضمن تقديم الخدمات للفئات المجتمعية التي تقع ضمن مسؤوليتها والحرص على تنفيذ قوانينها من جهة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعملها من جهة أخرى.

