2023-11-15 17:10:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف القيادي في تحالف "العزم" حيدر الملا، يوم الأربعاء، أن تحالفه بعث برسالة الى حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي من اجل تقديم مرشح لرئاسة البرلمان خلفاً للحلبوسي.

وقال الملا لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف العزم عقد اجتماعاً ظهر اليوم وأكد احترامه لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد ريكان الحلبوسي وضرورة المحافظة على استحقاقات المكونات كون موقع رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني".

واوضح ان "تحالف العزم اوصل رسالة الى حزب تقدم أن من حقهم ان يقدموا مرشحا لمنصب رئيس مجلس النواب لمناقشته مع الشركاء الآخرين داخل البيت السني، وبعد ذلك يتم طرح اسم المرشح على الشركاء السياسيين الآخرين".

وأكد الملا أن "تحالف العزم يعتقد أن من حق حزب تقدم أن يطرح مرشحين لمنصب رئيس البرلمان وعلى ضوء ذلك يتم نقاش داخل البيت السني".

وفي سياق آخر، كتب الملا على منصة "اكس" إن "الحلبوسي ارتكب لجريمة جديدة ( انتحال صفة) وسنقيم دعوى عليه في محكمة تحقيق الكرخ".

ويوم أمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وبدأت المحاكمة في شباط/ فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.

واتهم الدليمي رئيس البرلمان بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من البرلمان.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".