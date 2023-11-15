رئيس الجمهورية لبلاسخارت: الحكومة تعمل بجهد لتعزيز الوضع الاقتصادي والخدمي

2023-11-15 17:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023 في قصر بغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت، على هامش مشاركتها في مؤتمر (دور الإعلام في تعزيز المشاركة في الانتخابات) الذي عقدته رئاسة الجمهورية.

وأكد فخامة رئيس الجمهورية على التطورات التي يشهدها البلد سيما في جانب الاستقرار الأمني، مضيفا ان الحكومة تعمل بجهد في سبيل تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين خصوصا في جانب البنية التحتية الأساسية من الطرق والجسور والمستشفيات والتعليم.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية حسم ملف النازحين في البلد، والعمل الجاد والعاجل لعودتهم الى مناطقهم ومنازلهم، مشيرا الى أهمية عمل المنظمات والوكالات الأممية في هذا الجانب الى جانب الوزارات والدوائر الحكومية المختصة، وتعزيز التنسيق بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب خاصة في مشاريع القوانين المقدمة للمجلس، وفي هذا الصدد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أهمية التواصل مع رئاسة الجمهورية من أجل تشريع القوانين ذات الصلة بمتطلبات المواطنين.

من جانبها، أعربت السيدة جينين بلاسخارت عن تطابق وجهات نظرها مع طروحات رئيس الجمهورية، وقدمت شرحا لفخامته حول أنشطة وبرامج وكالات الأمم المتحدة في العراق وتخصصاتها، خصوصا في الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية