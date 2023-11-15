مجلس الخدمة يناقش ملف تعيين الفاحصين مع وزارة الدفاع

2023-11-15 17:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ محمود التميمي اليوم الاربعاء الموافق15 / تشرين الثاني /2023 الفريق الركن احمد داوود الخفاجي والوفد المرافق له .

وجرى خلال اللقاء مناقشة اخر مستجدات ملف الفاحصين في وزارة الدفاع ، فضلا عن مناقشة آلية العمل الخاصة بالتعيين بعد ورود بيانات الفاحصين من مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد ما تم تضمينهم في الموازنة العامة وببيانات محددة ،ليتم ارسال تلك البيانات بعدان تم توحيدها وتأكيدها الى وزارة الدفاع واشعارنا باستكمال كافة المشمولين باجتياز عملية الفحص وما هي عناوينهم الوظيفية من اجل المصادقة على البيانات المؤكدة ل(500) فاحص .

بدوره قدم الخفاجي والوفد المرافق شكره وامتنانه لحسن الضيافة، مؤكدا دور وزارة الدفاع في اتمام هذا الملف واخذ كل ذي حق حقه .