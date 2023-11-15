وزير الصحة يفتتح مجمع اللجان الطبية ببغداد.. ويكشف الخطوة المقبلة

2023-11-15 18:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افتتح وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، مجمع اللجان الطبية بمنطقة البياع في بغداد.

وقال الحسناوي للوكالة الرسمية، إن "مجمع اللجان الطبية أحد المشاريع المتلكئة ومضى عليه سنوات عديدة، وتم استكمال الأعمال فيه طبقا لما ورد ضمن البرنامج الحكومي بإعادة إحياء المشاريع المتلكئة".

وأضاف، أن "المجمع يضم (40) غرفة مع ملحقاتها و(6) لجان طبية بينها (اللجنة النفسية، اللجنة الاستئنافية، لجنة تقدير العجز والعطل)، ويضم كذلك لجان (التربية، واللجنة الطبية الدائمية الأولية، ولجنة التعيين وفحص السياقة)، وهذه اللجان مجهزة بمنظومات (مراقبة، وتبريد وإطفاء) متطورة.

وتابع الحسناوي، أن "الخطوة المقبلة ستكون فتح التسجيل الإلكتروني لحجز موعد في اللجان الطبية وتشمل هذه الخدمة إصدار التقارير الطبية، حيث يذهب المواطن إلى الدائرة المعنية".

وأكد الحسناوي، أن "وزارة الصحة جادة بإنجاز جميع المشاريع وفق السقوف الزمنية".



