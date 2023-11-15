بعد كثرة المخالفات.. تشكيل لجنة حكومية لرصد “أخطاء” الحملات الانتخابية

2023-11-15 18:14:44 - المصدر: وكالة تقدم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تشكيل لجان فرعية ومركزية مشتركة بين امانة بغداد والبلديات وشبكة الاعلام العراقي لرصد المخالفات ومتابعة الدعايات الانتخابية للقوى السياسية وللمرشحين المستقلين. وقالت عضو الفريق الإعلامي بمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مفوضية الانتخابات رصدت خلال انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي انتخابات مجالس المحافظات العديد من المخالفات”. …