لخفض الدولار.. البنك المركزي يتفق مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية

2023-11-15 18:16:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مخول في البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن اتفاق البنك مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية.

وأوضح المصدر للوكالة الرسمية، ان "الاتفاق يأتي لأغراض التحويل الخارجي وتعزيز الأرصدة لتمويل التجارة الخارجية بعملة اليورو" مبينا، ان "الاتفاق جاء لتسهيل عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا".

وأضاف، ان "البنك المركزي وضع مقترحات أخرى سيتم مناقشتها في إسطنبول نهاية الشهر الجاري" مؤكدا ان "البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات التي ستسهم بتخفيض سعر صرف الدولار".

وكان مصدر حكومي كشف في وقت سابق صباح اليوم ان "البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل إلى (100) مليون دولار" لافتا الى ان "شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق وهناك طلبات من مصارف أخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".

ولفت الى ان "المصرف العراقي للتجارة (TBI) يجري مناقشات مهمة حالياً مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة".

يشار الى انه ومع وجود احتياطيات تزيد على 113 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشكل كبير على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.

ورفضت الحكومة الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبا للعراق للحصول على مبلغ مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفيدرالي من الأموال العراقية الناتجة عن الإيرادات النفطية، وذلك لمعارضتها جهود كبح التداول المفرط للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأمريكية.