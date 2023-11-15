الأول منذ 10 أشهر.. هجوم خان بني سعد يثير قلق القيادات ويقود لأوامر عليا

2023-11-15 18:37:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن صدور أوامر عليا بفتح تحقيق في هجوم في أطراف خان بني سعد بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الهجوم الارهابي الذي نفذته خلية داعشية في ريف خان بني سعد (22كم جنوب غرب بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء يوم امس واستهدف نقطة مرابطة للجيش ما اسفر عن استشهاد واصابة 4 جنود، يعد الاول من نوعه منذ 10 اشهر في جغرافية مستقرة وهو منفذ لطريق ستراتيجي يربط ديالى بالعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "اوامر عليا صدرت من السوداني باجراء تحقيق للوقوف على حيثيات الحادث وتقديم تقرير خلال 72 ساعة"، لافتا الى ان "الحكومة والقيادات الامنية العليا مهتمة في ملف امن ديالى باعتباره مؤثر على امن بغداد وبروز اي دور للخلايا النائمة يستدعي جهوداً مباشرة في احتوائها واتخاذ مايلزم لانهاء اي تهديد إرهابي".