بينهم 6 عرب.. اللاعبون الأفارقة الأعلى قيمة سوقية في العالم

2023-11-15 18:45:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أنطلقت التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023) وهي على بعد شهرين من صافرة بداية كأس أمم أفريقيا التي تقام في ساحل العاج، ومن المفترض أن يشارك النجوم والمواهب المنتظرة في التصفيات وأمم أفريقيا.

ومن بين هؤلاء النجوم من تجاوز قيمته السوقية 100 مليون يورو، ومن تراجعت بتراجع مستواه، ومن خرج من قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة بعد أن رحل عن أوروبا، وخفت الأضواء عنه.

ويحضر اللاعبون العرب بقوة في تشكيلة الأغلى بـ6 لاعبين من أصل 11.

واللاعبون هم:

- الحارس: الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد، 40 مليون يورو)

- خط الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان، 45 مليون يورو) والمغربي نايف أكرد (ويستهام يونايتد، 35 مليون يورو) والبوركينابي إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن، 40 مليون يورو) والجزائري ريان آيت نوري (وولفرهامبتون، 40 مليون يورو).

- خط الوسط: الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان، 38 مليون يورو) والكاميروني أندريه أنغيسا (نابولي، 40 مليون يورو) والمصري محمد صلاح (ليفربول، 65 مليون يورو) والجزائري أمين غويري (لانس، 35 مليون يورو).

- خط الهجوم: النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي، 120 مليون يورو) والغيني سيرهو جيراسي (شتوتغارت، 40 مليون يورو).



