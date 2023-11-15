الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع عالمياً.. وهذه أسعاره ببغداد
بغداد اليوم- متابعة
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023) إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أدت بيانات عن تراجع التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في وقت أقرب مما توقعه المستثمرون.
وفي الأسواق المحلية العراقية بلغت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء ببغداد، كالآتي:
- بيع غرام الذهب المستورد = 435 ألف دينار.
- سعر شراء غرام الذهب المستورد = 425 ألف دينار.
- سعر شراء غرام الذهب العراقي = 385 ألف دينار.
في المقابل ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1970.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 1224 بتوقيت غرينتش بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1974.70 دولار للأوقية.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يتغير في أكتوبر تشرين الأول، وجاء الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي بأقل نسبة في عامين.
وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 22 سبتمبر أيلول.
وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يتوقع المستثمرون بنسبة كبيرة الآن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر كانون الأول، كما زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو أيار 2024 إلى حوالي 50% مقارنة مع 34% قبل البيانات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6% إلى 890.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1033.09 دولار للأوقية.