2023-11-15 18:49:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023) إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ‏انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما أدت بيانات عن تراجع ‏التضخم إلى زيادة الرهانات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يحدث في ‏وقت أقرب مما توقعه المستثمرون.‏

وفي الأسواق المحلية العراقية بلغت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء ببغداد، كالآتي:

- بيع غرام الذهب المستورد = 435 ألف دينار.

- سعر شراء غرام الذهب المستورد = 425 ألف دينار.

- سعر شراء غرام الذهب العراقي = 385 ألف دينار.

في المقابل ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1970.45 دولار للأوقية بحلول ‏الساعة 1224 بتوقيت غرينتش بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ ‏السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى ‏‏1974.70 دولار للأوقية.‏

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم ‏يتغير في أكتوبر تشرين الأول، وجاء الارتفاع السنوي في التضخم الأساسي بأقل ‏نسبة في عامين.‏

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين بعد صدور بيانات ‏مؤشر أسعار المستهلكين، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر ‏سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ 22 سبتمبر أيلول.‏

وانخفاض الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، لا يتوقع المستثمرون بنسبة ‏كبيرة الآن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في ‏ديسمبر كانون الأول، كما زادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مايو أيار ‏‏2024 إلى حوالي 50% مقارنة مع 34% قبل البيانات.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى ‏‏23.38 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.6% إلى 890.21 دولار، وصعد ‏البلاديوم 1.6% إلى 1033.09 دولار للأوقية.‏