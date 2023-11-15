السوداني يحذر المحافظين من استخدام الصلاحيات المالية والإدارية لصالحهم في التنافس الانتخابي

2023-11-15 19:39:37 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إجراء متابعة إدارية وقانونية "لتجيير موارد بعض المحافظات لصالح المحافظ وقائمته الانتخابية، وهو ما تسبب بانزعاج كل المرشحين" لانتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على "ضرورة توفير العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم استخدام الصلاحيات المالية والإدارية في التنافس الانتخابي وتجييرها لصالح القوائم التي يتزعمونها"، ووجه المحافظين "بالحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظاتهم، وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة أية حالة تجاوز على العملية الانتخابية، بدءاً من مضايقة المرشحين والقوى السياسية"