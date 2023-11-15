الداخلية: 1 كانون الأول المقبل سنصادر جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل

2023-11-15 20:32:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، عن مباشرتها بمصادرة جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية بدءاً من الأول من الشهر المقبل.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "1 كانون الأول 2023 ستصادر وزارة الداخلية جميع الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل".

وأضاف ان "وزارة الداخلية تدعو أصحاب الدراجات المتأخرين إلى ضرورة الإسراع لمراجعة مديريات المرور في بغداد والمحافظات لتسجيل دراجاتهم".

وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، أن "آخر موعد لتسجيل الدراجات النارية هو نهاية الشهر الحالي"، لافتة إلى أن "المحاسبة على الدراجات ستبدأ اعتباراً من الأول من كانون الأول المقبل".

وذكرت أن "الدراجات المخالفة ستتم مصادرتها فوراً".



