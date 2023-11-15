غدا الخميس.. سيول متوقعة ترفع حالة "التأهب" في 16 منطقة شرق العراق

2023-11-15 20:58:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكدت مديرية ناحية قزانية شرقي ديالى، اليوم الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، اعلان حالة التأهب في 16 منطقة حدودية شرق العراق، مع توقعات بتشكل سيول شرق البلاد نتيجة الامطار.

وقال مدير ناحية قزانية (93كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "مع بدء هطول الامطار بمعدلات متفاوتة على 16 منطقة تشكل الشريط الحدودي بين العراق وايران شرق ديالى ومنها قزانية تم اعلان حالة التأهب تحسبا لاي متغيرات خاصة وان كل التقارير تشير الى هطول امطار بمعدلات عالية خلال الساعات القادمة".

واضاف، ان "حالة التأهب هو اجراء احترازي من اجل الاستعداد لاي حالة طارئة وتنبيه الاهالي بضرورة ابعاد قطعانهم عن مسارات السيول اذا ما تدفقت والاتصال في حالة طلب المساعدة في اي وقت".

واشار الى انه "كلما كان معدل هطول الامطار مرتفع زادت معدلات تدفق السيول على المناطق الحدودية"، مؤكدا بان "كل المناطق بامس الحاجة للامطار خاصة وان انحسار مياه الابار الارتوازية بلغ مستويات استثنائية في الاشهر الاخيرة بسبب موجة الجفاف خلال 2023".

وكان المتنبئ الجوي صادق عطية قد اشار الى ان ذروة تأثير الحالة المطرية في العراق، تتركز في غرب البلاد والوسط والجنوب، مشيرا الى ان هناك تحذيرات من السيول جهة شرق البلاد صباح ونهار يوم الخميس.



