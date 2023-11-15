"خرق للمحاذير" .. مفوضية كربلاء توضح مهام فرقها الرصدية وتتوعد المخالفين

2023-11-15 21:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مكتب مفوضية كربلاء الانتخابي، رزاق الأسدي، اليوم الأربعاء، تسجيل فرق الرصد المنتشرة في عموم المحافظة تجاوزات على الحملات الانتخابية، إلى جانب رصد خروقات للمرشحين أنفسهم، مبيناً الإجراءات المتبعة تجاه هذه المخالفات.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "متابعة الدعاية الانتخابية هي من أولويات عمل المفوضية في الوقت الراهن، ويتم ذلك من خلال فرق الرصد المنتشرة في عموم المحافظات، وهناك فريق رصد في كل مركز تسجيل".

وأوضح أن "فرق الرصد تبلغ 906 فرق في عموم العراق، وفي محافظة كربلاء هناك 34 فريقاً، وفي كل محافظة هناك لجنة مراقبة، إلى جانب وجود قسم في مجلس المفوضية يتلقى شكاوى لجان المراقبة والمركزية".

وأضاف الأسدي، أن "المفوضية سجلت في الآونة الأخيرة العديد من الخروقات في الحملات الانتخابية، خاصة ما يتعلق بتمزيق الدعاية الانتخابية والتجاوزات التي حصلت عليها".

وأكد أن "المفوضية جادة في متابعة خروقات الحملات الدعائية، كونها عملية غير لائقة، وممزقي هذه الحملات يواجهون عقوبة الحبس من شهر إلى 6 أشهر، وفق ما نصت عليه المادة 41 من قانون الانتخابات، لذلك ندعو الجميع إلى المحافظة على الدعايات الانتخابية للمرشحين".

في المقابل، أشار الأسدي إلى "وجود خروقات للمرشحين لضوابط المفوضية، ومن تلك المحاذير التي تُخرق، هي لصق البوسترات لصور المرشحين بمادة الغراء، أو استخدام الساحات الخضراء والجزرات الوسطية، أو نشر البوسترات وصور المرشحين على جدران المدارس ودور العبادة والدوائر الحكومية، أو استغلال موارد الدولة في نشر الحملات الدعائية".

وتابع، أن "كل هذه المخالفات توثق من خلال فرق الرصد المنتشرة في عموم المحافظة، ومن ثم تُرفع إلى اللجان المركزية التي بدورها تحوّلها إلى اللجنة الرئيسية في بغداد، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بذلك"، مبينا ان أن "اللجنة ترفع هذه المخالفات بعد التنبيه، أي بعد إصرار المرشح على الخرق".