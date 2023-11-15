تحذير من غزارة الساعات القادمة.. إيجاز بخارطة الامطار في مناطق العراق

2023-11-15 21:16:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوجز الراصد الجوي صادق عطية اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، خارطة الحالة الجوية الممطرة، مؤكدًا استمرارها الى ليل غد الخميس، فيما تعود في مدن الشمال.

وذكر عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، أنه "تستمر فرص الامطار في جنوب ووسط البلاد وشمالها هذه الليلة، وتستمر فرص هطول الامطار نهار الخميس في مدن جنوب البلاد البصرة وميسان وواسط وذي قار وربما السماوة".

واضاف ان "الاجواء تصحو تدريجيا في الانبار ونينوى ومناطق غرب البلاد اعتبارا من هذه الليلة وتهب رياح شمالية باردة نسبيا تسبب انخفاضا بدرجات الحرارة".

واشار الى ان "الاجواء تصحو مؤقتا في مدن شمال البلاد خلال نهار الخميس وتعود فرص الامطار مساء او ليلا في السليمانية واربيل ودهوك وشمال نينوى وربما كركوك ايضا".

وأكد أن "الاجواء تصحو ايضا في مناطق الوسط ومنها العاصمة بغداد صباح الخميس، مع بقاء بعض الفرص من الامطار المتفرقة الخفيفة في اماكن من شرق العاصمة بغداد وديالى وواسط وبعض مدن الفرات الاوسط وشرق الانبار لتصحو الاجواء فيها تماما مابعد الظهر".

وحذر عطية من "تدني الرؤية الافقية مادون 1 كم بسبب الضباب في الانبار ومناطق من السليمانية الليلة وصباح الخميس، وكذلك تردي الرؤية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب والوسط الى مابين 2-4 كم بسبب ارتفاع الرطوبة في الجو".





وحذر ايضا من "غزارة الامطار على فترات جنوب البلاد والفرات الاوسط الليلة وصباح الخميس".