2023-11-15 21:43:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خاض المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، آخر وحدة تدريبة على ملعبِ البصرة الدوليّ، عشية إنطلاق مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، من بوابة ضيفه الإندونيسي غداً الخميس.

وحضر التمرين رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال والنائبُ الثاني يونس محمود وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي، تحضيراً لمُواجهةِ منتخب إندونيسيا غداً الخميس.

ويبحث المنتخب العراقي عن حصد العلامة الكاملة أمام إندونيسيا بلقائهما غدا الخميس بملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا فيتنام والفلبين.

ويتفوق العراق تاريخيا على إندونيسيا، ففي اللقاءات الـ4 بينهما تغلب أسود الرافدين في 3 وتعادلا مرة.