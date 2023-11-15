2023-11-15 22:00:04 - المصدر: العربي الجديد

رفض خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، تقديم أي وعود قبل مواجهة "أسود الرافدين" لنظيرهم الإندونيسي، الخميس (16:45 بتوقيت القدس المحتلة) ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأكد كاساس، في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، الأربعاء، أن كلا المنتخبين يمتازان بمواصفات متشابهة، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، إضافة إلى تصاعد أداء المنافس في الآونة الأخيرة، وتحقيقه نتائج جيدة.

وعن وعده بتحقيق الفوز في المباراة، أجاب: "لا أعد أحداً بشيء، لأن الأمر لا يتوقف عليّ وحدي. هناك مقومات أخرى تساعدنا جميعاً كي نكون مؤثرين في تحقيق النتائج الايجابية. أعدكم بالعمل الجاد، ومن يشاهد عملنا يرى أنه حتى الفريق الفني يعمل لغاية منتصف الليل من أجل أن نصل إلى تحقيق أهدافنا، وأن تكون النتائج إيجابية".

وعن سبب تفضيله تغيير مركز اللاعب علي عدنان من الدفاع الأيسر إلى محور قلب الدفاع، أوضح أنه "أمر طبيعي، بعض اللاعبين يتوجهون إلى تغيير مراكزهم الأصلية لعدة عوامل، وتحديداً في منطقة الدفاع. يمتاز علي عدنان حالياً بمواصفات تؤهله للعب في قلب الدفاع، بينما على طرف اليسار سيكون بحاجة إلى أن يكون أكثر سرعة".