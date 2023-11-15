تراجع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأميركية

2023-11-15 22:44:36 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هبطت أسعار النفط خلال تعاملات مساء الأربعاء مع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، وتسجيل الإنتاج لرقم قياسي في الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا إلى 81.47 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار إلى 76.94 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون، ما يفوق بكثير توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تقدر الزيادة المتوقعة عند 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج المحلي الأميركي من الخام ظل عند رقم قياسي يساوي 13.2 مليون برميل يوميا.

وانضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) في رفع توقعات نمو الطلب على النفط لهذا العام، على الرغم من توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الكبرى.

وقالت أمريتا سين الشريكة المؤسسة وكبيرة محللي النفط لدى إنرجي أسبكتس الأربعاء إن من المتوقع أن تقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بتمديد خفض الإمدادات الطوعي الإضافي حتى الربع الأول على الأقل وربما النصف الأول من عام 2024، بحسب وكالة "رويترز"

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم أنه سيتم تكليف الدنمارك بتفتيش وربما منع ناقلات النفط الروسية من الإبحار عبر مياهها بموجب خطط جديدة للاتحاد الأوروبي، حيث يستكشف الغرب المزيد من الطرق لفرض حد أقصى لسعر خام موسكو.

ومع ذلك، لا يزال يتعين مراقبة كيفية تطبيق الدنمارك ذلك.