بعد الديوانية والمثنى.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي بسبب الأمطار

2023-11-15 22:54:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب غزارة الأمطار.

وأعلن محافظ الديوانية ميثم عبد الإله الشهد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف 2023/11/16 في المؤسسات الحكومية ويستثنى من ذلك الدوائر الخدمية والامنية والصحية وطلبة السادس الاعدادي الذين يجرون الامتحانات الوزارية".

من جانبه، قرر محافظ المثنى أحمد منفي جودة تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات في محافظة المثنى يوم غد الخميس الموافق 16 تشرين الثاني وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

تتمة ..