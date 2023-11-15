ضباب في اليومين المقبلين وخريطة توضح مناطق تشكله

2023-11-15 23:34:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الأربعاء (15 تشرين الثاني 2023) تشكل الضباب صباح غد الخميس والجمعة المقبلة وفي مناطق عدةمن البلاد.

ونشرت الأنواء الجوية الخريطة أدناه توضح فيها مناطق تشكل الضباب ويمتد من الجنوب الى نحو وسط البلاد مرورا ببغداد.

وكان خبراء بأحوال الطقس حذروا في وقت سابق من "تدني الرؤية الأفقية الى ما دون 1 كم بسبب الضباب في الانبار ومناطق من السليمانية الليلة وصباح الخميس، وكذلك تردي الرؤية في مناطق متفرقة من مدن الجنوب والوسط الى مابين 2-4 كم بسبب ارتفاع الرطوبة في الجو".







