السوداني يبارك فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو ويشكر الدول المصوتة

2023-11-15 23:40:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بارك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو.

وكتب السوداني على منصة "X"، "خالص التهاني والتبريكات نتقدم بها إلى جميع العراقيين، بأكاديميّيهم ونخبهم الثقافية، بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم، عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقاً طبيعياً لبلدنا الحبيب، الذي منح الدنيا قديماً وحديثاً المعرفة والعلم والثقافة، وهي تقع أيضاً ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق في كل المحافل الدولية".

وأضاف، "فشكراً للدول التي صوّتت للعراق، وتحيةً للجهود التي بذلها ممثلو العراق لنيل هذا الاستحقاق".

وأعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الأربعاء، أن، "العراق تربع على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو رسميًا بعد فوزه في الإنتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، بعد مرور (38) عامًا من الانتظار".