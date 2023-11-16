اتحاد الكرة العراقي "مطمئن" لخيارات كاساس لمباراتي كأس العالم المقبلتين

2023-11-16 08:36:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس وفد المنتخب العراقي في البصرة، اليوم الخميس، أن مدرب المنتخب كاساس اختار 50 لاعباً لمباراتي اندونيسيا والفيتنام وتم تسجيلهم بالاتحاد الآسيوي.

وقال أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز ان "اللاعبين الخمسين تم اختيارهم بتانِ من قبل الكادر التدريبي للمنتخب"، مبيناً انه "لا قلق على مشوار المنتخب في المباراتين المقبلتين في حال اصابة اي لاعب فقد تم اختيار لكل مركز عدد من خيرة اللاعبين الذين اختارهم من الدوريات الخارجية والدوري العراقي المحلي".

واضاف ان "عدد من اللاعبين المهمين قد تعرضوا للإصابة قبل أيام من مباراتنا اليوم أمام أندونيسيا مثل سعد ناطق وزيدان اقبال ودانيلو سعيد وغيرهم ، لكن تم تعويضهم بأسماء يتمتعون بنفس مستوى المصابين والذين سبق ان سجلوا ضمن القائمة التي تضم خمسين اسماً وثبتوا في الاتحاد الآسيوي للمباراتين المقبلتين فقط".

واكد ان "خيسوس كاساس حسم قائمة لاعبي المنتخب منذ نهاية الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكن ستكون ابواب المنتخب مفتوحة بعد مباراتنا أمام المنتخب الفيتنامي في الجولة الثانية من المنافسات الاسيوية المزدوجة كاس العالم 2026 ونهائيات آسيا 2027".

ودعا الموسوي لاعبي الدوريين المحلي والخارجي الذين لم يستدعوا للقائمة الحالية إلى تقديم "مستويات جيدة في الأدوار المقبلة لإقناع المدرب بمستوياتهم وتقديم أنفسهم كلاعبين جيدين لتمثيل المنتخب في القائمة المقبلة التي سترسل للاتحاد الآسيوي لتثبيتها للمباريات المقبلة ضمن المنافسات الآسيوية المزدوجة".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي في أول مباراة للفريقين اليوم الخميس في الساعةِ 17:45 مساءً ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالقميص الأبيض فيما سيرتدي منتخب اندونيسيا اللون الاحمر.