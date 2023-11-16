القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق ثلاثة تجار مخدرات

2023-11-16 10:08:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل، يوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبطت بحوزته (180) ألف حبة مخدرة عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبطت بحوزته 180 ألف حبة من نوع (صفر- واحد) بوزن مقداره (31) كيلوغراما".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها استنادا لاحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي العاصمة بغداد، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكمين بالسجن المؤبد بحق شخصين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة بين بغداد والسليمانية .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان الاول ضبطت بحوزته على (454) غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ضبطت بحوزة الثاني على (1،593) كغم من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على كل واحد منهما استنادا لإحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".