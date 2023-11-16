المنتخب العراقي يواجه نظيره الإندونيسي اليوم في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم

2023-11-16 10:10:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يحتضن ملعب البصرة الدولي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، مباراة المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره الإندونيسي في مستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ليستهل مشواره بثلاث نقاط مهمة ستساعده في قادم المباريات، لاسيما وإن التأريخ يشير إلى تفوق المنتخب العراقي على إندونيسيا، حيث لعب الفريقان 6 مباريات فاز العراق في 5 منها وتعادل في واحدة.

ومن المتوقع أن يشهد الملعب حضور 65 ألف متفرج من جميع محافظات العراق، فضلاً عن حضور شخصيات رسمية من الحكومة العراقية.

وكان المنتخب العراقي قد فقد لخدمات كل من دانيلو السعد الذي لم يلتحق بسبب الإصابة ولذات السبب سيغيب المدافع سعد ناطق عن مواجهتي إندونيسيا وفيتنام.

وقرر كاساس تعويض اللاعبين المصابين باستدعاء كل من مصطفى ناظم وحسين علي جاسم.