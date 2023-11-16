بعد الانخفاض .. أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل

2023-11-16 10:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157850 ديناراً مقابل 100 دولار.

فيما كانت الأسعار امس الاربعاء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 156750 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 158500 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 158400 دينار مقابل 100 دولار.