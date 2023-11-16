أسعار الصرف تقترب من 159 ألف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد

2023-11-16 10:26:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، في أسواق وصيرفات العاصمة بغداد، بعد انخفاض ملحوظ خلال اليومين الماضيين.

وسجل سعر البيع في تعاملات صباج اليوم 158750 ألف دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر الشراء 156750 ألف دينار عراقي قبالة كل 100 دولار أمريكي.

ويبلغ السعر الرسمي الصادر من البنك المركزي العراقي 132000 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.



