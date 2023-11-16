دهوك تضع خطة "عاجلة" لمعالجة مشكلة نقص المياه

2023-11-16 10:54:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان العراق، اليوم الخميس، إعداد خطة "عاجلة بجودة عالية" لمعالجة مشكلة المياه التي تواجهها المحافظة.

وعقد محافظ دهوك "علي تتر" صباح اليوم اجتماعاً خاصاً بشأن مشكلة المياه بحضور نائبه للشؤون الفنية، ومديري المؤسسات ذات العلاقة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أنه خلال الاجتماع نوقش تراجع مصادر المياه، وبعد التقييم والتحاور مع الجهات ذات العلاقة تقرر إعداد خطة عاجلة ذات جودة عالية لحل مشكلة نقص المياه".

وأضاف البيان أن "المحافظ والمشاركين بالاجتماع أكدوا على توعية المواطنين بمشكلة نقص المياه ومخاطرها المستقبلية".