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التعليم تعلن تحديث دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة

التعليم تعلن تحديث دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة
التعليم تعلن تحديث دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة
2023-11-16 11:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

 
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة للموظفين وغير الموظفين للعام الدراسي 2024/2023. 
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وتضمن قرار تحديث دليل الجامعات (https://uguide.scrd-gate.gov.iq) المنبثق من الاجتماع العاشر لهيأة الرأي الآتي: 
 
▪️العمل بدليل جامعات الابتعاث المحدث (للموظفين وغير الموظفين) للعام الدراسي 2024/2023 اعتبارا من الكورس الثاني ويستثنى من أدلة الوزارة جامعات الكيـ..ـان الصـ..هـ..يوني في حالة ظهورها ضمن التصنيفات والجامعات التي تعتمد نظام الدراسة عن بعد. 
 
▪️ العمل بالدليل المحدث للجامعات الموصى بها (النفقة الخاصة) لغير الموظفين فقط للعام الدراسي 2024/2023 اعتبارا من الكورس الثاني ويستثنى من أدلة الوزارة جامعات الكيـ..ـان الصـ..هـ..يوني في حالة ظهورها ضمن التصنيفات والجامعات التي تعتمد نظام الدراسة عن بعد. 
 
▪️ تعتمد الجامعات الحكومية في جميع الدول العربية للنفقة الخاصة (لغير الموظفين فقط). 
 
▪️يشترط في كل ما تقدم أن تكون الدراسة في جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة المثبتة في الدليل للموظفين وغير الموظفين ذات دوام حضوري منتظم. 

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