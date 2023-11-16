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ناشئو يد العراق يتوجهون إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

ناشئو يد العراق يتوجهون إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية
ناشئو يد العراق يتوجهون إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية
2023-11-16 11:08:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الوطني العراقي للناشئين لكرة اليد، اليوم الخميس، متوجها إلى دولة تونس للمشاركة في البطولة العربية الـ12 للناشئين والتي ستقام للفترة 17-24 من الشهر الحالي .

ويشارك في البطولة منتخبات العراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسعودية بمنتخبين أ و ب والجزائر بمنتخبين أ و ب  وتونس المستضيف بفريقين  أ و ب. 

وتم خلال القرعة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء، توزيع المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات، وضعت منتخب العراق بالمجموعة الثالثة مع منتخبي تونس أ والجزائز ب .  

ويتألف وفد منتخب العراق من قتيبة نادر رئيسأ للوفد ، ورضا عبودي الجاروش مديرا للمنتخب ، وظافر صاحب مدرباً ، ومخلص عبد العباس ، وكمال عبد الواحد مدربين مساعدين ، ووسام فاضل مدرب للحراس ، وعلي مذبوب معالج ، وعلي سليم ادارياً و 18 لاعباً سيمثلون منتخب العراق في البطولة المقبلة .

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