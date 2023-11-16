ناشئو يد العراق يتوجهون إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

2023-11-16 11:08:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب الوطني العراقي للناشئين لكرة اليد، اليوم الخميس، متوجها إلى دولة تونس للمشاركة في البطولة العربية الـ12 للناشئين والتي ستقام للفترة 17-24 من الشهر الحالي .

ويشارك في البطولة منتخبات العراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والسعودية بمنتخبين أ و ب والجزائر بمنتخبين أ و ب وتونس المستضيف بفريقين أ و ب.

وتم خلال القرعة التي أقيمت يوم أمس الأربعاء، توزيع المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات، وضعت منتخب العراق بالمجموعة الثالثة مع منتخبي تونس أ والجزائز ب .

ويتألف وفد منتخب العراق من قتيبة نادر رئيسأ للوفد ، ورضا عبودي الجاروش مديرا للمنتخب ، وظافر صاحب مدرباً ، ومخلص عبد العباس ، وكمال عبد الواحد مدربين مساعدين ، ووسام فاضل مدرب للحراس ، وعلي مذبوب معالج ، وعلي سليم ادارياً و 18 لاعباً سيمثلون منتخب العراق في البطولة المقبلة .