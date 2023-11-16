مصرع واصابة 5 مدنيين بحادث سير في ديالى

2023-11-16 11:44:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بمصرع واصابة 5 بحادث سير شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا لقي مصرعه وأُصيب أربعة آخرون بانقلاب عجلة تقلهم على طريق (الخالص - بعقوبة) 11 كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف ان جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي، فيما نُقِلَ المصابون الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج اللازم.

وتسجل ديالى عدة حوادث سير يوميا لاسباب ودواع متعددة تعود لمنظومة الطرق او الحوادث العرضية.