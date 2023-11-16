2023-11-16 12:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، رد دعوى الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم.

وذكرت المحكمة في بيان، ورد لـ "بغداد اليوم"، أنها "نظرت في الدعوى بالعدد 186/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل".

وأضافت، أنها "قررت برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4727) بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى عليه رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته المتضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الذي تقرر بموجب الفقرة (أولاً) منه تعيين البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها".

وفي جانب منفصل، قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم صحة ايقاف تخصيص الاراضي لمنتسبي جهاز مكافحة الارهاب.

وأوضحت المحكمة في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (195/اتحادية/2023) في 12 /11 /2023 الحكم بعدم صحة الامر النيابي الصادر عن الامانة العامة لمجلس النواب المرقم (105) بالعدد ( 1 /7 / 105 ) في 21 /6 /2021 ، والغاء الاجراءات المترتبة عليه ومنها الكتاب الصادر من مكتب رئيس مجلس النواب بالعدد (م.ر /1444) في 30 /9 /2021 الموجه الى رئيس مجلس الوزراء المتضمن ايقاف تخصيص القطعة المرقمة (6029 / 3 / مقاطعة 19 الغزالية ) الى منتسبي جهاز مكافحة الارهاب وتخصيص اراضي بديلة".



